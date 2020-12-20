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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تعيد 3 سيدات و12 طفلا من سوريا لدواع إنسانية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:23 م
هايكو ماس
هايكو ماس
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أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، أن بلاده نظمت عودة ثلاث سيدات و12 طفلا ألمان كانوا في مخيمات بشمال شرق سوريا، لأسباب إنسانية.

وقال ماس- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إنه كانت هناك حاجة ملحة إلى مغادرة الحالات الإنسانية خاصة الأيتام والأطفال المرضى.

وتابع "هذه الأخبار الجيدة قبل عيد الميلاد تجعلنا واثقون من قدرتنا على عودة المزيد من الحالات الأخرى أيضًا"، مضيفا أن الحكومة ستؤيد عودة المزيد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأوضح ماس أنه يشعر "بالارتياح الكبير" تجاه عودة 12 طفلا و3 من والداتهم، لافتا إلى أن عملية إعادة مواطنيه تم تنظيمها بالتعاون مع فنلندا التي أعادت سيدتين و6 أطفال من مواطنيها.

وأشارت الشبكة إلى أن ماس لم يدل بأي تفاصيل حول أسماء السيدات والأطفال الذين عادوا إلى وطنهم أمس السبت.

وكانت وسائل إعلامية محلية أفادت اليوم بأن السيدات الثلاث غادرن ألمانيا خلال السنوات الأخيرة للانضمام لتنظيم داعش في سوريا.

يذكر أن مئات الأوروبيين، من بينهم سيدات شابات، كن قد غادرن بلادهن من أجل الانضمام للقتال في تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، حيث قتل العديد منهن، فيما اعتقلت أخريات على يد السلطات التركية أو الكردية أو العراقية ويسعون حاليا إلى ترحيلهن إلى أوروبا.

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