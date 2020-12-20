القصير: الزراعة على مصاطب بالري الحديث تسهم في زيادة الإنتاج

قال الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، إنه تم تطبيق تجربة الرى الحديث في محافظتي الفيوم والدقهلية، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير معدل التقاوي المستخدمة في زراعة القمح من 25-40% من الكمية الموصي بها.كما تم توفير مياه الري بنحو 25% أو أكثر من كمية المياه المستخدمة في حالة الزراعة العادية، وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة خاصة السماد الآزوتي، حيث تقل عملية غسيل السماد نتيجة أحكام الري وانخفاض كمية المياه المستخدمة في الري، ما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للسماد وزيادة إنتاج القمح.أضاف عبدالعال أن الزراعة على مصاطب تؤدي إلى انخفاض فرص رقاد القمح بعد الري في حالة هبوب الرياح، ويزداد حجم السنابل وكذلك وزن الحبوب، ما ينعكس على الإنتاج الكلي، نظرًا لانخفاض كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة على مصاطب يزداد التفريغ.