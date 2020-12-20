6312 إصابة جديدة بكورونا في إيران

سجّلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 6 آلاف و312 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و177 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى مليون و158 ألفا و384 شخصا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 885 ألفا و54 شخصا حتى الآن، فيما ارتفع عدد الوفيات إلی 53 ألفا و625 شخصا.