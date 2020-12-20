تحويل مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف لعزل

قررت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف تحويل مستشفى الواسطى المركزى شمال المحافظة لمستشفى عزل كامل لحالات كورونا.كما قررت مديرية الصحة نقل طوارئ الجراحة والعظام للوحدة الصحية بقرية جزيرة المساعدة، ونقل طوارئ قسم النساء والتوليد للوحدة الصحية بقرية عطف افوة.ومن جانبها رفعت إدارة مستشفى الواسطى المركزى بإشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى حالة الطوارئ وانهاء كافة التجهيزات من المستلزمات الطبية والوقائية لاستقبال حالات كورونا الإيجابية.