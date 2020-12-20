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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تداول 16 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:03 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
ا ش ا
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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تداول 16 سفينة حاويات وبضائع عامة بالميناء.

وأضاف المركز، في بيان صادر اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 11 ألفا و750 طنا شملت 6750 طن فوسفات و4600 طن رمل و400 طن أرز.. في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47 ألفا و147 طنا شملت 16 ألفا و835 طن ذرة و23 ألفا و202 طن قمح، و962 طن صودا، و6148 طن سكر. ‎

وأوضح أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1086 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطا وبطاطس) وحاصلات زراعية (بصل وبقدونس وشطة وليمون) وفواكة (برتقال وجريب فروت وبلح ورمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وهولندا وباكستان وسنغافورة وأسبانيا وإنجلترا وهونج كونج وسلوفينيا.

وأضاف المركز أن عدد الحاويات الواردة بلغ 240 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 859 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2191 شاحنة.

وأشار إلى مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2598 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 171 ألفا و296 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54 ألفا و878 طنا.

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