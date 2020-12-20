إعادة دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام للمرافعة 28 فبراير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس؛ لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام، ومن إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية، للمرافعة بجلسة 28 فبراير المقبل.عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة.أقام الدعوى ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات التليفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.وذكرت الدعوى أن مرتضى منصور اعتاد الظهور في الإعلام، ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التليفزيون.