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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حكاية صورة.. قصة توثيق سمير غريب لعاشقين تحت المراقبة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:39 م
سمير غريب
سمير غريب
إيمان عادل
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كان سمير غريب ينشر بجريدة الأخبار المصرية، حين شارك بصورة صحفية التقطها عام 1987 في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بمعهد الصحافة في بودابست، وهي تظهر رجل وامرأة يحتضنان بعضهما في المجر فيما يتتبع خطواتهما مخبر سري في الفترة التي تفشت فيها الدكتاتورية الشيوعية في المجر، وفازت صورته بالجائزة الأولى في مسابقة للتصوير الفوتوغرافي نظمها المعهد الدولي للصحافة في بودابست.

ونشرت جريدة ديلي نيوز المجرية التي تصدر بالإنجليزية، خبرًا عن المسابقة ومعه صورتين من تصوير سمير غريب، منهما صورة "عاشقان تحت المراقبة" حين كانت المجر وقتها تحت الحكم الشيوعي حيث تنتشر الرقابة فعليا في كل مكان دون أن يتحدث عنها أحد علنًا.
حكاية صورة.. قصة توثيق سمير غريب لعاشقين تحت المراقبة
حكاية صورة.. قصة توثيق سمير غريب لعاشقين تحت المراقبة

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