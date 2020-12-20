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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الطيران: منظومة الشكاوى الحكومية «وجهة عصرية»

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:28 م
وزير الطيران
وزير الطيران
محمود السعدى
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استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والمستشار الوليد عبد الحميدن، المستشار القانوني لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء والوفد المرافق لهما بمقر وزارة الطيران، بحضور باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، والدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني ولفيف من قيادات الوزارة.

كما تفقد وزير الطيران ووفد منظومة الشكاوى الحكومية مركز خدمة العملاء والإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الطيران للاطلاع على ما تم تطبيقه وتطويره على أرض الواقع، حيث تم عرض نماذج من الشكاوى المقدمة من بعض العملاء، وتابع خلالها كيفية التعامل مع الشكوى والرجوع إلى الجهات المختصة والقنوات القانونية في الاستجابة لها والرد عليها، مع تفعيل خدمة الرد على الشكاوى باللغة الإنجليزية سواء على الخط الساخن أو من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة لتتماشى مع جميع متطلبات العملاء.

وخلال الجولة، أشار الطيار محمد منار إلى الدور التفاعلي المهم لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والتي تعد وجهة عصرية للحكومة بما يحقق أعلى معدلات التنسيق والتواصل بين المواطنين والدولة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لمواكبة العصر الرقمي الجديد، وكذا لمواكبة منظومة التحول الرقمي الجديدة التي تطبقها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وبما يسهم في الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء.

ومن جهته، أشاد الدكتور طارق الرفاعي، بما لمسه من تطبيق دقيق وتفعيل شامل لكافة المعايير والمتطلبات الأساسية التي تتطلبها منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بوزارة الطيران، معربًا عن سعادته بالجهود المبذولة من قبل وزارة الطيران أحد أهم الكيانات الحيوية بالدولة، والتي تعد من الوزارات الرائدة في الرد على الشكاوي، حيث أثبتت المنظومة نجاحها بالوزارة بنسبة 90% منذ بداية تفعيلها في سبتمبر الماضي، لحرصها على تطبيق وتفعيل معايير جودة الخدمة المقدمة على الشكل الأمثل، مشيدًا بالكفاءة والخبرة العالية للكوادر البشرية المؤهلة بالوزارة على العمل بتلك المنظومة الحديثة.

ثم توجه الوزير ووفد منظومة الشكاوى إلى جولة تفقدية لمبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، حيث تفقدوا كاونترات خدمة العملاء ومكاتب الشكاوى بصالات السفر والوصول من أجل الرد على الاستفسارات وكذلك تقديم كل الخدمات والتسهيلات اللازمة للركاب والمسافرين والتعامل الفوري مع المشاكل والصعوبات التي قد تواجه الراكب منذ دخوله المطار وحتى نهاية رحلته.

جدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، يتم عملها من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

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