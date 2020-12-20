«الصحة العالمية» تدعو أوروبا لتعزيز قيودها الاحترازية

دعت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الأحد، دولها إلى تعزيز قيودها مع ظهور سلالة جديدة من كورونا، وفقًا لـ"سكاي نيوز".وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أنها على اتصال وثيق مع المملكة المتحدة بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا بها.وكتبت منظمة الصحة، على موقع «تويتر»: «إننا على اتصال وثيق مع المسئولين في المملكة المتحدة بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وسيواصلون مشاركة معلومات ونتائج تحليلاتهم ودراساتهم، وسنقوم بإبلاغ الدول الأعضاء والجمهور بمجرد معرفة المزيد حول خصائص هذه السلالة والآثار المترتبة عليها».وحثت المنظمة الأفراد على مواصلة اتخاذ جميع التدابير الوقائية؛ لمنع انتشار الفيروس والامتثال لتعليمات السلطات الوطنية.