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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

البرلمان الفلسطيني يطالب بدعم «الأونروا» للتغلب على أزمتها المالية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:19 م
الأونروا
الأونروا
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طالب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها، بدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للتغلب على أزمتها المالية غير المسبوقة في تاريخها على مدار 70 عامًا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس سليم الزعنون، بالتعاون مع دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، وإلى عدد من رؤساء البرلمانات النوعية في قارات العالم.

وأوضح "الزعنون" في رسائله أن هذه الأزمة المالية الخانقة أثرت بشكل مباشر على خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عمليات الأونروا في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ويعيشون ظروفًا حياتية صعبة، مضيفًا أن حدة هذه الأزمة تفاقمت في ظل جائحة كورونا وازدياد الفقر والبطالة، لافتًا إلى أن هذه الظروف الصعبة تستدعي أصلًا وأساسًا توفير إمكانات أكبر للأونروا لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة في ظل هذه الجائحة.

وتابع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن خطر هذه الأزمة المالية قد امتد ليطال رواتب موظفيها الذي يقدر عددهم بـ30 ألف موظف، حيث باتت "الأونروا" غير قادرة على صرف رواتب موظفيها عن شهر ديسمبر الجاري، لنفاد السيولة النقدية، علاوة على ترحيل عجز مالي يزيد على 85 مليون دولار للعام 2021 في حال عدم تلقيها تمويلًا إضافيًا، ما سيضع الأونروا من جديد في ذات الأزمة، وسيضع المنطقة إلى المجهول وعدم الاستقرار.

وقال: "إننا في المجلس الوطني نتطلع إليكم لمخاطبة الدول المنضوية للضغط على حكوماتها ولحثها على دعم "الأونروا" ماليًا، أو تقديم تمويل إضافي يساهم في توفير 85 مليون دولار، لتمكين الأونروا من دفع رواتب موظفيها لشهر ديسمبر الجاري والتغلب على أزمتها المالية، وبما يمكنها من مواصلة في تقديم خدماتها الحيوية والضرورية للاجئين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، والحد من ترحيل أموال إلى العام المقبل يزيد من أعباء موازنتها المالية للعام 2021".

وشدد على أن "مواصلة الالتزام بدعم وكالة الأونروا يسهم في تحقيق أمن واستقرار المخيمات والمنطقة، ويمنع حدوث انهيار للوكالة.. وفي الوقت ذاته يشكل مبعث أمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتطلعون إليكم لنصرة قضيتهم العادلة في العودة إلى ديارهم طبقًا لما ورد في القرار 194".

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