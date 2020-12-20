رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الأزهر يدعو دول العالم لإنهاء معاناة الفقراء والمضطهدين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:05 م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
أميرة العناني
طباعة
دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، إلى استغلال اليوم الدولي للتضامن الإنساني في توجيه أنظار العالم لإنهاء معاناة الفقراء والمهمشين والمرضى والمضطهدين، وخصوصًا في ظل الحروب والصراعات وانتشار ثقافة الكراهية والعنصرية والكيل بمكيالين.

وكتب شيخ الأزهر، في تدوينة باللغتين العربية والإنجليزية عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «اليوم الدولي للتضامن الإنساني فرصةً ليوجِّه أنظار العالم، وبخاصة الدول القادرة والمتقدمة، لتقديم يد العون والمساعدة لإنهاء معاناة الفقراء والمهمشين والمرضى والمضطهدين، وبخاصة أولئك الذين أوهنتهم الحروب والصراعات، وأنهكتهم ثقافة الكراهية والعنصرية والكيل بمكيالين».

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن الإنساني يوم 20 ديسمبر من كل عام، تعبيرًا عن الوحدة في إطار التنوع، وتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها في الاتفاقات الدولية، ورفع مستوى الوعي العام بأهمية التضامن، مع تشجيع النقاش بشأن سبل تعزيز التضامن لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر، والعمل على تشجيع على مبادرات جديدة للقضاء على الفقر.

موضوعات متعلقة

أول رد من سميحة أيوب على «تمثال محمد صبحي».. هل هو أناني؟

«المهن الموسيقية» تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير

محمد الباز: قرار البرلمان الأوروبي تدخل واضح في الشؤون الداخلية المصرية

إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة لسمية الخشاب

الصور

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ مرحلة جديدة من «حياة كريمة» بمركز ساحل سليم

image description

بدء البرنامج التدريبي لتأهيل الأخصائيين بجامعة أسيوط

image description

فكرة شبابية لإقامة مشروعات خدمية بدمياط

image description

«تموين أسيوط» تكشف عن قرار جديد بشأن البطاقات المخالفة

image description

جامعة أسيوط تحصد لقب الأفضل في «رالي السيارات الكهربائية»

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

مد أجل النطق بالحكم على «طفل المرور» وأصدقائه أسبوعًا

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

رابط تقديم الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

خطوات ملء استمارة الشهادة الاعدادية قبل بدء امتحانات نصف العام 2020-2021

ارتفاع جرائم السطو على ماكينات الصراف الآلي بألمانيا

بالأرقام.. زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خلال العزل

أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
المزيد

الثقافة

«الإسماعيلية للأفلام التسجيلية» يبدأ تلقي أفلام دورته الـ 22

5 عروض مسرحية تشارك في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته 13

تعرف على الأفلام الفائزة بمهرجان الفيلم العربي لفيلم التراث

«ثقافة الجيزة» تقدم لروادها مجموع من الأنشطة «أونلاين»