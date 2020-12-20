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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«خرجت عن السيطرة».. سلالة كورونا الجديدة تعيد إغلاق القارة العجوز

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:58 م
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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خطر داهم يلاحق عدد من الدول الأوروبية بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد شرق إنجلترا، الأمر الذي دفع بلدان القارة العجوز إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفشي السلالة الجديدة، لاسيما قبل احتفالات أعياد الميلاد، وسط تحذيرات دولية من سرعة انتشارها وخروجها عن السيطرة.

خارج السيطرة
وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.

وقال هانكوك في تصريحات صحيفة: "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير"، مضيفًا: "نريد أن نضع حدًا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".

وتابع قائلا: "خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام"، لافتًا إلى قرار إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا".

إعادة الإغلاق
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارًا من اليوم الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد.

وأوضح أنه نظرًا للأدلة التي نملكها عن السلالة الجديدة: "يؤسفني القول إنه لن نخفف القيود في أعياد الميلاد، ولن تتمكن العائلات من الخروج في المنطقة الرابعة في لندن، كما سنضطر إلى تقييد الحركة والتجمعات".

يأتي هذا فيما حذرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية من أن مستويات عمل الفرق الطبية التابعة لهيئة خدمات الصحة البريطانية تواجه تهديدًا كبيرًا، لا سيما في ظل ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، وهو ما سيتسبب في ارتفاع عدد الحالات المصابة، مما يتطلب تحركا جادًا من الحكومة البريطانية.

تحذيرات دولية
من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها فى بريطانيا مؤخرًا فى ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وقالت منظمة الصحة العالمية أنها تتواصل بشكل وثيق مع مسؤولين بريطانيين، حول نوع جديد من فيروس كورونا، وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "سيواصل المسؤولون البريطانيون مشاركة المعلومات ونتائج تحليلاتهم والدراسات الجارية".

وأضافت: "سنقوم بإطلاع الدول الأعضاء والجمهور على كل جديد، بينما نعلم المزيد عن خصائص هذا الفيروس المتغير وأي آثار".

انتشار سريع
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها جنوب شرق إنجلترا، يمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70٪.

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن السلالة الجديدة لا تبدو أكثر خطورة ولكنها تبدو أكثر انتشارًا بسهولة.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، إن هناك 23 تغيرًا مختلفًا مع هذه السلالة الجديدة، موضحًا أنه لا يوجد دليل حالي يشير إلى أن السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات، لكن العمل جار للتأكد من ذلك.

حظر السفر في أوروبا
وفي إطار الاجراءات الوقائية التي تتخذها دول أوروبا، قررت هولندا حظر جميع رحلات الطيران القادمة من المملكة المتحدة على أن يسري تعليق الرحلات اعتبارًا من اليوم الأحد.

وقال بيان وزارة الصحة الهولندية، إنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستبحث الحكومة الهولندية مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إمكانات الحد من مخاطر انتقال السلالة الجديدة للفيروس من بريطانيا.

وكشفت الوزارة عن دراسة لإصابة واحدة في هولندا أوائل ديسمبر الجاري، حول فيروس مطابق للسلالة الجديدة في المملكة المتحدة.

من جانبها، أعلنت اسكتلندا حظر السفر مع بقية أجزاء المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بالاحتفال إلا في يوم عيد الميلاد فقط.

وفي إيطاليا، لن يُسمح للناس بمغادرة منازلهم إلا مرة واحدة يوميًا لزيارة الأصدقاء أو الأقارب خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وسيتم حظر السفر، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

أما أستراليا، فقد أغلقت منطقة الشواطئ الشمالية في سيدني، فيما بدت المدينة في وضع الاستعداد لفرض قيود أوسع حال انتشار العدوى، إذ أعلن رئيس وزراء الاسترالي عن عودة محتملة إلى الإجراءات المشددة في عاصمة، كما تم إلغاء سباق اليخوت من سيدني إلى هوبارت.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، عن تنسقها مع دول أوروبية لتعليق الرحلات إلى بريطانيا، كما أعلنت الحكومة البلجيكية، أنها ستمنع الرحلات الجوية والقطارات مع بريطانيا بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وكشف مصدر حكومي، عن أن ألمانيا قد تعلق الرحلات مع بريطانيا وجنوب إفريقيا بسبب كورونا.

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