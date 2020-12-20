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اقتصاد

بخدمة رقمية.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل تطوير منظومة تلقى الشكاوى

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:07 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن استمرار تطوير منظومة تلقي شكاوي المواطنين الخاصة بجميع خدمات الاتصالات في مصر، وتفعيل الخدمة الرقمية لجميع المتعاملين، ابتداء من أول يناير عبر الموقع الرسمي للجهاز مع بدء إتاحة تطبيق على الموبايل، لسرعة التواصل مع المستخدمين والرد على الشكاوى.

وأشار وزير الاتصالات، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنه حدث بالفعل تغيير جذري في منظومة تلقي الشكاوي وسرعة الاستجابة لحل هذه الشكاوى، من قبل مشغلي الاتصالات بمراقبة وإشراف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأوضح أن أحد أهم أولوياته منذ توليه مهام منصه في وزارة الاتصالات العمل علي التيسير علي المواطنين في تلقي خدمات الاتصالات وفي إنشاء منظومة رقمية، لتلقي وحل الشكاوي تكون فاعلة وتخدم الجميع في ربوع مصر، مؤكدا أن هناك تطورا ملحوظا وكبيرا في مدي استجابة مشغلي الاتصالات لجميع شكاوي العملاء وسرعة حلها بمعدلات تتجاوز نسبتها 95 %.

وأوضح "طلعت" أنه تم استحداث وسائل رقمية جديدة للمواطن، يمكن من خلالها التواصل مع منظومة تلقي الشكاوي عبر وسائل متعددة، منها الموقع الإلكتروني للجهاز أول خدمة الكول سنتر للرقم الموحد 155، أو من خلال أرقام الواتس المخصصة من قبل الجهاز لتلقي الرسائل والشكاوي وحلها ويجري إنشاء تطبيق علي الموبايل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تشجع الخدمة الرقمية من خلال هذه الطرق بهدف الحفاظ علي حياة المواطنين في ظل جائحة فيرس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه يتابع بنفسه عملية تحديث وتطوير منظومة تلقي شكاوي المواطنين الخاصة بالجهاز القومي للاتصالات، حيث أصبح يمكن للمواطن تغيير رقمة من شركة لأخري خلال 24 ساعة فقط مقابل أسبوعين قبل ذلك، وفق ضوابط ومعايير محددة وسريعة لا تستدعي سوي الذهاب إلى فرع الشركة المراد الانتقال لها.

وتابع الوزير أنه سيتم الإعلان عن خدمات جديدة لمنظومة تلقي الشكاوي خلال الربع الأول، وندرس جميع المشاكل التي يتعرض لها مستخدمو الاتصالات، ونحدد الضوابط والمعايير المنظمة لكل خدمة حتي يتسني للمواطنين الحصول علي خدماتهم في سهولة ويسر وحل أي شكوي قد تواجههم مع مقدمي الخدمات دون تأخير أو ضرر قد يلحق بهم.

وأضاف أن الدولة عازمة علي رقمنة وميكنة جميع خدماتها، سواء في مجال الصحة والتموين والتعليم والاتصالات والمحاكم والتوثيق والشهر العقاري والمرور والسجل المدني وخدمات وزارت العدل والإسكان والجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والمحليات وغيرها من الخدمات الأخري.

واشار إلى أنه من حق المواطن اختيار مقدم الخدمة الذي يلبي احتياجاته، سواء في خدمات الاتصالات أو غيرها، مشيرا الي أن الدولة أنشأت المركز القومي لمراقبة جودة خدمات المحمول في مصر، الذي يجري قياسات دورية علي جودة الخدمة في جميع محافظات مصر، ويتم نشر هذه التقارير بإعلان مناطق تدني جودة الخدمات لكل شركة علي حدة ومن حق المواطن تحديد المشغل الأنسب له في منطقته.

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