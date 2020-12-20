منير القادري: البناء الروحي للإنسان أساس نهضة الأوطان

شارك الدكتور منير القادري بودشيش، مدير مؤسسة الملتقى ورئيس المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام، مساء أمس، في الليلة الرقمية الثانية والثلاثين المنظمة من طرف مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى بشراكة مع مؤسسة الجمال، بمداخلة حملت عنوان: "البناء الروحي للإنسان أساس نهضة الأوطان ".وأكد مدير مؤسسة الملتقى ورئيس المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام، في بداية الفعاليات، أن الرسالة المحمدية هي منهاج حياة، وأنها عطاء إلهي متجدد يوفر للإنسانية قيمتها الروحية والأخلاقية، ويوضح لها معالم طريقها واستقامة حياتها، وأن الأمة الإسلامية ليست حدثًا عارضًا في حياة الإنسانية، بل هي ذات أصل ثابت وفرع ممتد في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، بفضل الله إلى قيام الساعة.وأوضح أن بناء ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻗﺒﻞ كل بنيان، كونه محور كل تقدم حقيقي ومستمر، وأن القرآن الكريم أسس لبناء الإنسان بناء متكاملا شاملا للجوانب الروحية والعقلية والجسدية، مستدلا على ذلك بمجموعة من الآيات القرآنية، مشيرا إلى أن الإسلام حين يغرس في روح الإنسان حبّ الخير والصلاح وأعمال البر، إنّما يقصد خلق نموذج إنساني تتجسد فيه كلّ مقومات الصلاح والنبل والجمال، ليكون نافعا ليس لنفسه وأهله فحسب، وإنّما للعالم أجمع، مذكرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر رسالته في قوله: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ».وتساءل "القادري" إذا هدمت الأسرة والتعليم وأسقطت القدوات، من سيربي النشء على القيم؟ وفي معرض إجابته حذر من أن هدم الأسرة يكون عبر هدم دور اﻷم فيها بجعلها تخجل من وصفها بـ"ربة بيت"، وأن هدم التعليم يكون عبر جعل المعلم لا أهمية له في المجتمع والتقليل من مكانته حتى يحتقره طلابه، وأن إسقاط القدوات يكون بالطعن في العلماء وشيوخ التربية والتقليل من شأنهم، والتشكيك فيهم حتى لايُسْمَعُ لهم ولا يُقتدي بهم، موردا مقولة لأحد المستشرقين "إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فهناك وسائل ثلاث: اهدم الأسرة والتعليم وأسقط القدوات".وخاطب الشباب قائلا "أيها الشباب أنتم عُدَّةُ أنفسكم وأهليكم ومجتمعكم ووطنكم وأمتكم، وأنتم أملها ورجاؤها بكم تُعَمَّرُ البلاد والعباد، وبكم تَنهضُ وتَزدَهِر"، داعيا إياهم الى سد الطريق على العدو من خلال "التعاون والإجتهاد والوحدة وحب الوطن والمواطنة الفاعلة"، موضحا أن "البناء كبير، والهدم سهل"، ومؤكدا أن "لا مكان لكيد كائد أو شر حاسد بين شعبٍ يقِظ يُدرِك معنى البناء، ويقِف حارِسًا أمينًا، ساهرًا مُخلِصًا لوطنه وشعبه وملكه وثوابته".وأوضح أن التصوف الذي هو مقام الإحسان جاء كحل وطريق مساهم في تحرير الإنسان من الضغوطات وشحذ همته لمواصلة السير، وتحقيق التوازن بين متطلبات الروح والجسد، وبين أن التصوف هو تزكية للنفس وأنه تربية وعلاج روحي يؤطره شيخ عارف مأذون في التربية الروحية مصداقا لقوله تعالى في سورة الفرقان ( الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا) (الآية 59)، مضيفا أن هدف التصوف الأسمى هو تحرير الإنسان في عالم مضطرب، عبر ما يعرف بالتحلي والتجلي ثم التخلي، مستشهدا بالحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا".ولفت إلى أن التصوف هبة قلبية تُشعِرُ الانسان بسمو الأخلاق وتُجلِي وتدفع عنه كل العوارض والابتلاءات، فهو اجتهاد في العبادات وعملية تأملية للذات وتحقيق للتواصل مع الآخر، مشيرا الى أن ذلك يعبر عن عبقرية مقام الإحسان، وقال الى أن البعد الروحي لديننا الإسلامي الحنيف جعله ينفرد بفكرة لا يشاركه غيره فيها، وهي أن البناء على المقاصد الأصلية يُصيِّر تصرفات المكلف كلها عبادات، سواء كانت من قبيل العبادات أو العادات.وأبرز أن التصوف السني الاحساني يؤسس لثقافة السلام ونشر قيم التسامح والتعايش في المجتمع، وأنه أخذ على عاتقه المساهمة في تجديد الخطاب الديني وفقا لثوابت الأمة، وذلك عبر تبني خطاب معاصر مبني على أدبيات الوعظ والإرشاد بالحكمة واللين وبالتي هي أحسن، محترما بذلك التعدد الثقافي الذي تعرفه المجتمعات ومحققا في الآن ذاته تواصل كوني هدفه الأوحد هو تربية الإنسان على محبة أخيه الإنسان وتخليق الحياة العامة، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه»، إضافة إلى أقوال مجموعة من أقوال العلماء.