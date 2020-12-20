«التضامن»: «الحشيش» أكثر المخدرات إدمانًا في مصر

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن تعاطي مخدر الحشيش يحتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات تعاطيا وفقا للنتائج الخاصة بالخط الساخن، 53% منهم ذكور بنسبة 99.96%، و0.04% إناث، في حين يأتي تعاطي مخدر الترامادول في المرتبة الثانية بنسبة 44% يليه الهيروين بنسبة 43%، والاستروكس والفودو بنسبة 13.68%، بجانب التعاطي المتعدد "تعاطي أكثر من مخدر".وأكد عثمان، في بيان للإعلان عن نتائج عمل الصندوق خلال 2020، أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه في المرتبة الأولى بنسبة 22%، ما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى، وما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة، وتليه الأم بنسبة 19%، ما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج، ثم الأخ بنسبة 15% والأخت 13%.وأشار إلى أنه وفقا لبيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفترة، فإن سن التعاطي كانت مبكرة، حيث إن نسبة 1% بدأوا من سن أقل من 15 سنة، بينما بلغت النسبة الأكبر من المتصلين في الفئة العمرية من 20 إلى 30 بنسبة 43%، منهم 86.5% ذكور و13.5% إناث.