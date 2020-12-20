إحباط تهريب 250 جهاز تسخين وتدخين التبغ بمطار الغردقة

تمكن مأمورو جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة هشام شرارة، مدير جمرك مطار الغردقة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة "IQOS" لتسخين وتدخين التبغ بالمخالفة لقانون الجمارك.كانت البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الأوكرانية القادمة من كييف، واشتبه في راكب أوكراني الجنسية لكثرة تردده على مطار الغردقة، وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص تلاحظ وجود أشياء معتمة ومتماثلة، وتبين وجود 250 جهاز IQOS لتسخين وتدخين التبغ داخل حقائبه، وبلغت التعويضات المستحقة عنها 750 ألف جنيه.وقرر سلطان صالح، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط بالواقعة حمل رقم 7 لسنة 2020، وإخطار الجهات المختصة.