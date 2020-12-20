سعفان يناقش طلاب جامعة بورسعيد في آرائهم حول تطوير عملية التشغيل

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، على هامش افتتاح الملتقى الأول للتوظيف بمحافظة بورسعيد، مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة بورسعيد لمناقشة مشكلاتهم والتعرف على آرائهم فى تطوير عملية التشغيل وفرص العمل الجديدة التى يحتاجونها.وقال سعفان، إن الهدف من الملتقى هو الشباب رجال الغد، ورموز اليوم وعلامات المستقبل الواعد، فهم لهم دور كبير فى بناء المجتمع والنهوض بالوطن، مقدمًا الشكر والتقدير للمحافظ ورئيس الجامعة على الدعوة الكريمة، مؤكدًا أنه لطالما تحدث عن أن الجامعة فى كل محافظة هى المنارة التى تضيء الطريق لكل أفراد المجتمع المتواجدة فيه.وأشار الوزير إلى أن معدل البطالة وصل الآن إلى 7.3% فى آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن كان المعدل 13.2% في عام 2013، كاشفًا عن أن هذا الانخفاض جاء بسبب الاستراتيجية التى تنتجها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة والقيادة السياسية الواعية، والمشروعات القومية فى مختلف أنحاء البلاد، التي وضعتها الدولة نصب أعينها عند انتهاجها استراتيجية التنمية المستدامة 2030، لتحقق بها التنمية ونجحت بالفعل فى ذلك إلي أن جاءت الجائحة الحالية وأثرت بالسلب على هذا المعدل، ولولا المشروعات القومية التى قدمتها القيادة السياسية بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر، وما استوعبته من نسب كبيرة من العمالة من الشباب، بهدف القضاء على البطالة فى المجتمع وهو ما نحن بصدده اليوم فى افتتاح الملتقى التوظيفي الأول بمدينة بورسعيد.