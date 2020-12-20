عقب تخفيض الدينار.. فصائل عراقية تحرض على التظاهر

عقب تخفيض الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، تعتزم بعض الفصائل التحريض على التظاهر رفضًا للقرار، بعد أن أثار الإجراء غضبًا شعبيًا.من جهته، وصف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، في تغريدة على تويتر- الأحد- القرار بالسرقة الموصوفة، قائلًا: "ما يجري حاليا وفي أكثر من ملف وأهمها البنك المركزي وميناء الفاو وشركات الهاتف الجوال هي أكبر عملية سرقة تجري في وضح النهار".وأضاف، "أدعو الجماهير للتعبير عن رفضهم ما يجري الآن والوقوف ضده، وإلا فإن الأمور ستصل إلى ما لا يحمد عقباه.إلى ذلك، اعتبر أن استمرار تحول الوضع الاقتصادي من سيئ إلى أسوأ ينذر بأوضاع كارثية ستطال وضع البلد ككل.