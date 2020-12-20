وزيرة التضامن: 3.7 مليون جنيه قروضًا لمتعافى الإدمان

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج مجهودات الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان خلال عام 2020، من حيث التوسع فى زيادة عدد المراكز العلاجية وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.وأكدت وزيرة التضامن أنه تم توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، لتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج، والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع، موضحة أن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها للمتعافين بلغت ما يقرب من 3 ملايين و750 ألف جنيه حتى الآن.وتابعت أنه جرى تدريب 2900 متعافٍ على مهن تحتاجها سوق العمل، بجانب إنشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة وفقا للمعايير الدولية.وأكدت أن عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن "16023" بلغ 26 مركزا علاجيا على مستوى الجمهورية حتى الآن، بعدما كانت 12 مركزا فقط عام 2014، وتم افتتاح مركز علاجي جديد في محافظة الفيوم، كما سيفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان في البحر الأحمر وبورسعيد، والتوسعات في مركز مطروح، بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتحقيق اللامركزية في العلاج، واستيعاب الكم الهائل من عدد الاتصالات الواردة للخط الساخن.