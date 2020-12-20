رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: 3.7 مليون جنيه قروضًا لمتعافى الإدمان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:58 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج مجهودات الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان خلال عام 2020، من حيث التوسع فى زيادة عدد المراكز العلاجية وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

وأكدت وزيرة التضامن أنه تم توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، لتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج، والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع، موضحة أن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها للمتعافين بلغت ما يقرب من 3 ملايين و750 ألف جنيه حتى الآن.

وتابعت أنه جرى تدريب 2900 متعافٍ على مهن تحتاجها سوق العمل، بجانب إنشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة وفقا للمعايير الدولية.

وأكدت أن عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن "16023" بلغ 26 مركزا علاجيا على مستوى الجمهورية حتى الآن، بعدما كانت 12 مركزا فقط عام 2014، وتم افتتاح مركز علاجي جديد في محافظة الفيوم، كما سيفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان في البحر الأحمر وبورسعيد، والتوسعات في مركز مطروح، بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتحقيق اللامركزية في العلاج، واستيعاب الكم الهائل من عدد الاتصالات الواردة للخط الساخن.


موضوعات متعلقة

أفراح في كفر الشيخ.. شقيق «بيج رامي» يروي لـ«الدستور» مسيرة «بطل أولمبيا» (فيديو)

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

«المهن الموسيقية» تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير

الصور

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ مرحلة جديدة من «حياة كريمة» بمركز ساحل سليم

image description

بدء البرنامج التدريبي لتأهيل الأخصائيين بجامعة أسيوط

image description

فكرة شبابية لإقامة مشروعات خدمية بدمياط

image description

«تموين أسيوط» تكشف عن قرار جديد بشأن البطاقات المخالفة

image description

جامعة أسيوط تحصد لقب الأفضل في «رالي السيارات الكهربائية»

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

مد أجل النطق بالحكم على «طفل المرور» وأصدقائه أسبوعًا

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

رابط تقديم الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

خطوات ملء استمارة الشهادة الاعدادية قبل بدء امتحانات نصف العام 2020-2021

ارتفاع جرائم السطو على ماكينات الصراف الآلي بألمانيا

بالأرقام.. زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خلال العزل

أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
المزيد

الثقافة

«الإسماعيلية للأفلام التسجيلية» يبدأ تلقي أفلام دورته الـ 22

5 عروض مسرحية تشارك في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته 13

تعرف على الأفلام الفائزة بمهرجان الفيلم العربي لفيلم التراث

«ثقافة الجيزة» تقدم لروادها مجموع من الأنشطة «أونلاين»