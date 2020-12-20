«جرائم العرض».. ندوة بمكتبة مصر الجديدة الثلاثاء

تستضيف مكتبة مصر الجديدة أمسية توعوية قانونية بعنوان "جرائم العرض بين القانون ونظرة المجتمع"، يشارك فيها المستشار محمد الخياط المحامى بالنقض، وتأتى فى إطار استراتيجية الجمعية للتوعية المجتمعية لمثل هذه الجرائم الدخيلة على مجتمع المصرى، وذلك في الخامسة من مساء بعد غد الثلاثاء في مكتبة مصر الجديدة إحدى المنصات الثقافية التابعة لجمعية مصر الجديدة.تتناول الندوة عدة محاور في مقدمتها: ماهية هذه الجرائم، ولماذا ينظر الجميع إلى الضحايا على أساس أنهم مذنبون؟ وكيفية إصدار العقوبة الرادعة؟ وكيفية تغير وجهة النظر في ضحايا هذه الجرائم؟تأتي الندوة في إطار مناقشة جرائم الاعتداء على العرض التي تعد من الجرائم الدخيلة على مجتمعنا المصرى، وللأسف الشديد ما زال الكثير منا ينظر لضحايا هذه الجرائم علي أنهم المسئولون من دون النظر إلى الجاني، وما زال القانون لا يعاقب الجاني بالعقوبة الرادعة.