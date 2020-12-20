شفاء 285 من كورونا فى الكويت

قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، إن 285 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى 143 ألفا و926 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ285 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.