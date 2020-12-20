فلسطين تسجل 24 وفاة و1427 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 24 وفاة و1427 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1518 حالة تعاف، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أشارت إلى أن 133 مصابا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 35 على أجهزة التنفس الاصطناعي.