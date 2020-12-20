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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط تقديم الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:09 م
السيارات
السيارات
اسماء منصور
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في إطار رعاية الدولة لأبنائها من ذوي الهمم تم توفير سيارات خاصة لذوي الهمم معفاة من الضرائب وتماشيا مع المادتين 74 و75 من أخر لائحة خاصة بحماية المعاقين صدرت عام 2018، ويتم استصدار تراخيص هذه السيارات وفقا لمجموعة من الخطوات تم وضعها من قبل إدارة المرور من خلال زيارة رابط تقديم الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك.

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تتضمن المستندات اللازمة للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورتان شخصيتان بالإضافة لصورة من الشهادة الأصلية للمؤهل الدراسي كما يشترط أن يكن مستحق السيارة حاصل بالفعل على بطاقة الخدمات المتكاملة ويتم إصدار هذه البطاقة خلال وزارة التضامن الإجتماعي، بالإضافة أن لا تكون إعاقته شديدة أو تعيقه عن قيادة السيارة ولا يجب لمن سبق له الحصول علي سيارة خاصة بذوي الهمم نعده طبيا التقدم إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريح الحصول على هذه السيارة وفيما يلي الخطوات الخاصة برابط تقديم الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك.

خطوات تقديم الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

1- الدخول على موقع حجز الكشف الطبي والشروع في كتابة البيانات الشخصية الخاصة بذوي الهمم المستحق للسيارة كالرقم القومى والعنوان وجهة العمل وعنوان السكن والحالة الإجتماعية ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة السابق ذكرها وأرقام الهواتف المحمولة الخاصة به للتواصل.

2- تحديد نوع الإعاقة حيث أنه لكل إعاقة لائحة تنفيذية خاصة بها.

3- إذا لم يكمل ذوي الإحتياجات الخاصة السن القانوني بعد يتم تسجيل ولي أمره وصفة قرابته وتسجيل رقمه القومي.
 
4- تحديد مكان الكشف الطبي من المجالس والإدارات الطبية طبقا لمنطقة كل فرد من ذوي الهمم وتحديد تاريخ للكشف.

5- ثم تحديد مكان استلام السيارة.

6- سيتم إظهار بيان لطالب السيارة بعد التسجيل ينبغي طباعته والتوجه له لمكان الشف م باقي المستندات اللازمة.

7- يتحمل من قام بتسجيل البيانات المسئولية ع صحتها 87- في حالة التظلمات يجب علي ذوي الهمم إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والحجز من جديد على نفس الموقع.

يذكر أنه يتم إعفاء ذوي الهمم من جميع رسوم الكشف الطبي الخاصة بالحصول على السيارة، وقد خصصا السيارات بشكل يلائم الإعاقات المختلف.

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