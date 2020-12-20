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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الثلاثاء.. افتتاح معرض «الحياة بذاتها» لـ رشا سليمان بقاعة الباب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:36 م
الدكتور خالد سرور
الدكتور خالد سرور
آلاء حسن
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يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنانة رشا سليمان، ويحمل عنوان "الحياة بذاتها"، وذلك في تمام السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى 2 يناير 2021، بقاعة الباب بساحة متحف الفن المصري الحديث في الأوبرا.

حول فلسفة ومضمون العرض؛ تقول الفنانة: "منذ طفولتي والشجرة هي قدوتي، الأشجار والصبار واحد من مواضيع للبحث والتأمل والدراسة الأساسية والثابتة في موضوعاتي الفنية على مر السنوات، حيث كانوا مواضيع ثلاث معارض من قبل "حوار الصبار" 1998، "باليرينة الصبار" 1999، "أبجدية الأشجار" 2001، وكانت جميعها بحثًا وتعبيرًا باستخدام خامة واحدة".

وتضيف: أختم عام 2020 بمعرض "الحياة بذاتها"، وهو المعرض الرابع الذي يقوم ببطولته الصبار والذي بدأت بالعمل والبحث في تقنياته منذ عام 2018 لأجد نفسي أمام تجربة مختلفة وكأنه يكشف لي عالمًا جديدًا من أسراره، عالم هندسة النبات، نظام وبناء وقوة وجمال ودهشة البساطة والتعقيد في آن واحد، فالملامس متعددة ومتميزة ومختلفة تفرد في بالتة الألوان، وتكون الدهشة الكبرى عندما يُقرر الصبار إهداء الطبيعة زهرته المميزة بحجمها وشكلها وملمسها ولونها، وبعد متابعة وتأمل وجدت مخزونًا أكبر وأضخم من مجرد التعبير بخامة الألوان فبدأت التعبير بالنحت الخزفي بأنواع طينات مختلفة وتقنيات تلوين وحرق مختلفة، لكن لم يكفِ هذا لتفريغ كل المخزون فبدأت بالنحت على الخشب واستخدام بعض الخامات مثل النحاس والزجاج على الخزف والنحت محاولة للوصول للتعبير الأقرب لهذا النبات الجميل المُلهم.

رشا سليمان.. فنانة تشكيلية مصرية، مواليد القاهرة 1970، فنون جميلة القاهرة – قسم التصوير 1994، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، منذ 1997 أقامت اكثر من 15 معرضًا فرديًا، والكثير من المعارض الجماعية منذ 1991 في مصر والخارج دراسة وبحث فى الموضوعات، نالت جوائز منها الجائزة الثانية (تصوير) هليوراما للشباب 1997، ميدالية فضية- مهرجان قافلة الإبداع 200، ولها مقتنيات خاصة فى مصر، المغرب، سويسرا، فرنسا، وألمانيا.

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