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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحف التركية: رجال أردوغان أفقروا الشعب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:34 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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تناولت الصحف التركية اليوم الأحد، صورة لأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، وصورة أخرى لأحد أفراد الشعب التركي وأجرت مقارنة بينهما.

وبطلا الصورة هما نائب مقاطعة كيركال عن حزب العدالة والتنمية، أوغوز كاغان، إذا وقف، منعته معدته المنفوخة عن آخرها من رؤية المواطنين الذين يعجزون عن شراء رغيف الخبز.

فيما يجلس في الصورة الأخرى مواطن تركي بسيط، يفترش الشارع، بين يديه فتات الطعام، محاولا إرضاء جوعه.

وكشفت الصورة مفارقة واضحة، إذ نرى مسؤول حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، تظهر عليه كثرة الشبع، بينما المواطن ينحله الجوع.

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