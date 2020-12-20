هل تنقل الأحذية فيروس كورونا؟

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر "الأحذية"، موضحة في نفس الأمر أن إمكانية انتقاله ضعيفة جدًا.وأكدت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات، خاصة البيوت التي يحبو أو يلعب فيها الرضع والأطفال الصغار على الأرض.ونصحت بضرورة الحرص على ترك الحذاء عند مدخل البيت، لمنع التلامس مع أى قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية.