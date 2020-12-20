نسرين طافش تدعم مريضات سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام

زارت الفنانة نسرين طافش مستشفى سرطان الثدي، التابع للمعهد القومي للأورام 777، وتفقدت المستشفى في جولة تفقدية بصحبة الدكتور عماد شاش، مدير المستشفى، وذلك فى إطار المساندة والدعم النفسي.وأشادت الفنانة بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأطباء وفريق التمريض، وأضافت أنها سعيدة بوجود هذا الصرح الطبى القومى العظيم الذي يقدم خدمة العلاج مجانيا لكل مريضات السرطان فى مصر.وأبدت إعجابها الشديد بالصيدلية الإكلينيكية الموجودة داخل المستشفى وحرصت على الحديث مع مريضات السرطان، ووعدتهن بالزيارة مرة أخرى في القريب العاجل، ودعت كل محبى الخير لدعم المعهد القومي للأورام 777 لإنقاذ حياة كل مرضى السرطان في مصر.