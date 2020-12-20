نصائح «الصحة» لمرضى السكر خلال جائحة كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، عددا من الإرشادات المهمة التي يجب أن يتبعها مرضى السكر خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على مستوى السكر في الدم، حيث يساعد على الوقاية من فيروس كورونا، وغسل اليدين بضرورة مستمرة بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول، وتجنب لمس الفم والأنف والعين بأيد غير نظيفة.وأكدت الوزارة على أهمية تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام، والحفاظ على النوم جيدًا وتناول طعام صحى يعتمد على الخضروات غير النشوية والفوكة والبروتينات والبعد عن النشويات والسكريات، ممارسة رياضة المشى في المنزل وتحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس، والجلوس تحت أشعة الشمس يوميًا لمدة من 20 إلى 30 دقيقة للحصول على فيتامين "د".ونصحت الوزارة بالبعد عن التناول المفرط للفيتامينات وخاصة "سي والزنك" لعدم تعرض الجسم لمشاكل أخرى، والحفاظ على وجود فائض من علاج السكر وخاصة الأنسولين.