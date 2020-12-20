دون حضور.. الأنبا ديمتريوس يترأس الاجتماع الأسبوعي بمطرانية ملوي

يترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، مساء اليوم الأحد، الاجتماع العام الأسبوعي، دون حضور من الأقباط، بمقر المطرانية، والذي يبث عبر تقنية البث المباشر.وتواصل إيبارشية ملوي تعليق الاجتماعات الروحية والأنشطة الكنسية منذ بداية الشهر الجاري، بهدف الحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو أخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.