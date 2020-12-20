رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب بالبرلمان الأوروبي لـ«الدستور»: السيسي كافح الإرهاب وأوضاع مصر تحسنت في عهده

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:40 م
النائب الأوروبي تيري
النائب الأوروبي تيري مارياني
هالة أمين
طباعة
لم تكن الأوساط السياسية في مصر فقط هي من عارضت أو أعربت عن استيائها من مشروع قرار ينتقد أوضاع حقوق الإنسان، والذي صوت عليه البرلمان الأوروبي في جلسة، ولكن كان هناك استياء من داخل نواب البرلمان الأوروبي ذاته.

وأكد نائب في البرلمان الأوروبي، لـ"الدستور"، أن التصويت على مشروع القرار كانت تشوبه المصالح لبعض دول الاتحاد، مشيرا إلى تحسن البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جهته، قال تيري مارياني، نائب البرلمان الأوروبي ووزير النقل الفرنسي الأسبق، إنه كان من النواب الداعمين للحكومة المصرية خلال جلسة تصويت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان المزعومة.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه قام خلال الجلسة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشاد بدوره في مكافحة الإرهاب والتطرف، موضحًا أن هناك معلومات مغلوطة حول قمع نشطاء حقوق الإنسان فى مصر، وأنها ليست صحيحة.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورا فى التصدى لتأثير قطر وتركيا فى منطقة المتوسط، موضحا أن الأوضاع تحسنت في عهد السيسي على عكس ما حدث أيام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان.

وأشاد بتصدي الحكومة المصرية لمشكلات كثيرة، منها الفقر والأمية، والإرهاب، والتطرف من قبل جماعات تابعة للإخوان.

وأكد «مارياني» أيضا أن وضع الأقباط فى مصر تحسن فى ظل حكم السيسي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«تزوجت عرفيا من آخر».. مفاجأة في قضية «عروس القليوبية» المختفية

مد أجل النطق بالحكم على «طفل المرور» وأصدقائه أسبوعًا

إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة لسمية الخشاب

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020-2021

الصور

image description

بدء البرنامج التدريبي لتأهيل الأخصائيين بجامعة أسيوط

image description

فكرة شبابية لإقامة مشروعات خدمية بدمياط

image description

«تموين أسيوط» تكشف عن قرار جديد بشأن البطاقات المخالفة

image description

جامعة أسيوط تحصد لقب الأفضل في «رالي السيارات الكهربائية»

image description

ملاحقة المخابز والمحال المخالفة في دمياط

الأكثر قراءة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

«تزوجت عرفيا من آخر».. مفاجأة في قضية «عروس القليوبية» المختفية

مد أجل النطق بالحكم على «طفل المرور» وأصدقائه أسبوعًا

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

خطوات ملء استمارة الشهادة الاعدادية قبل بدء امتحانات نصف العام 2020-2021

ارتفاع جرائم السطو على ماكينات الصراف الآلي بألمانيا

بالأرقام.. زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خلال العزل

هل هناك علاقة بين الهجرة والتوسع في استخدام الإنترنت؟

أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
المزيد

الثقافة

5 عروض مسرحية تشارك في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته 13

تعرف على الأفلام الفائزة بمهرجان الفيلم العربي لفيلم التراث

«ثقافة الجيزة» تقدم لروادها مجموع من الأنشطة «أونلاين»

«كيف تصل بكتابك للنجاح؟» لقاء مفتوح فى «الجريك كامبس»