نائب بالبرلمان الأوروبي لـ«الدستور»: السيسي كافح الإرهاب وأوضاع مصر تحسنت في عهده

لم تكن الأوساط السياسية في مصر فقط هي من عارضت أو أعربت عن استيائها من مشروع قرار ينتقد أوضاع حقوق الإنسان، والذي صوت عليه البرلمان الأوروبي في جلسة، ولكن كان هناك استياء من داخل نواب البرلمان الأوروبي ذاته.وأكد نائب في البرلمان الأوروبي، لـ"الدستور"، أن التصويت على مشروع القرار كانت تشوبه المصالح لبعض دول الاتحاد، مشيرا إلى تحسن البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.من جهته، قال تيري مارياني، نائب البرلمان الأوروبي ووزير النقل الفرنسي الأسبق، إنه كان من النواب الداعمين للحكومة المصرية خلال جلسة تصويت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان المزعومة.وأضاف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه قام خلال الجلسة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشاد بدوره في مكافحة الإرهاب والتطرف، موضحًا أن هناك معلومات مغلوطة حول قمع نشطاء حقوق الإنسان فى مصر، وأنها ليست صحيحة.وأشار إلى أن مصر تلعب دورا فى التصدى لتأثير قطر وتركيا فى منطقة المتوسط، موضحا أن الأوضاع تحسنت في عهد السيسي على عكس ما حدث أيام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان.وأشاد بتصدي الحكومة المصرية لمشكلات كثيرة، منها الفقر والأمية، والإرهاب، والتطرف من قبل جماعات تابعة للإخوان.وأكد «مارياني» أيضا أن وضع الأقباط فى مصر تحسن فى ظل حكم السيسي.