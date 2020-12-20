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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تمنع الدخول إليها من 3 دول بسبب كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:07 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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يعقد "كابينت كورونا" الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا يترأسه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويولي إدلشتاين، وزير الصحة الإسرائيلي، لاتخاذ قرار يقضي بمنع الدخول إلى إسرائيل من بريطانيا، والدنمارك، وجنوب إفريقيا.

وينص القرار على خضوع جميع العائدين من كافة الدول للفحوصات اللازمة ومكوثهم في الحجر الصحي، وكذلك التقليل من عدد الإسرائيليين الذين يغادرون إلى الخارج، بالإضافة إلى بحث إدراج دول أخرى.

وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلزام العائدين من الخارج بالحجر الصحي لمدة 14 يوميًا، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وحصل "نتنياهو" على لقاح فيروس كورونا المستجد، كأول إسرائيلي يتلقاه، مساء أمس السبت، على الهواء مباشرة، بصحبة وزير الصحة الإسرائيلي، داخل مجمع شيبا الطبي، والذي يعد أكبر المجمعات الطبية لدى تل أبيب.

وقال نتنياهو: "أنا أؤمن بهذا اللقاح، لقد طوره أفضل العلماء، وتم بالفعل تطعيم آلاف الأشخاص ضده، وأوجه الشكر للرئيس التنفيذي لشركة فايزر، فهذه لحظة مثيرة للغاية، وأنا في الطريق إلى هنا فكرت في لقاء الأطفال مع والديهم، وفتح الملاعب والصالات الرياضية، والخطوة الأولى لذلك هي التطعيم".

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