1136 مرشحًا في انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بني سويف

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بعدد من كليات الجامعة، للاطمئنان على سير عملية الاقتراع والتأكد من عدم وجود أي معوقات في عملية التصويت، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.وأكد رئيس الجامعة خلال جولته أن الانتخابات تجرى في أجواء من الشفافية والنزاهة وسط إقبال طلابي، والتزام بارتداء الكمامات أثناء المشاركة في عملية التصويت وتباعد اجتماعي.وأكد أن العدد النهائي للمتقدمين من الطلاب لانتخابات اتحاد الطلاب هذا العام بلغ 1136 منهم 708 طالبا و428 طالبة وفقًا الكشوف النهائية في كليات الجامعة.وأشار الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة إلى أن الانتخابات الطلابية تعد صورة مصغرة وتطبيق عملي لممارسة الديمقراطية يتم فيها توفير كافة الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، مؤكدا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب.