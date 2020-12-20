عمرو يوسف يبدأ تصوير مسلسل «الملك»

بدأ النجم عمرو يوسف، صباح اليوم، تصوير المشهد الأول من مسلسله الملحمي الجديد "الملك" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، بعد عدة أسابيع من التحضيرات للمسلسل الضخم.ونشر عمرو الصورة الأولى من المسلسل عن طريق "الكلاكيت" الذي أعلن من خلاله بدء العمل الجديد من داخل الديكور الرئيسي، الذي يشهد القلعة وأماكن تحرك الجيوش والذي تم بناؤه على مدار الأسابيع الماضية.ومسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويرصد مقاومة الملك أحمد للهكسوس، وخلال الفترة الماضية تعاقدت شركة سينرجي مع كل من صبا مبارك، وسوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي وإنتاج سينرجي.