مشروع تطوير الـ1000 قرية فقيرة.. أين وإلى أين؟

• 3 مراحل لتنفيذ مبادرة تطوير القرى

• توسيع نطاق المبادرة إلى 1000 قرية

• 10 مليار جنيه لتطوير قرى الصعيد

عاشت مئات الأسر في قرى مصر في فقر مدقع لسنوات طويلة، لا تتوافر لديهم أقل سبل المعيشة الآدمية، فمنازلهم عبارة عن أكشاك طينية لم تعرف الكهرباء أو الماء، وشوارعهم ترابية لا يوجد بها عمود إنارة واحد، وتعيش هذه الأسر على الفتات الذي تحصل عليه سواء من عمل مؤقت أو من مساعدات قليلة غير منتظمة حتى تغيرت أوضاعهم تمامًا مع مشروع تطوير القرى الأكثر فقرًا الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة للاهتمام به، ووضع خطة شملت عدة مراحل لتنمية وتطوير هذه القرى، حتى تصل إلى 1000 قرية."الدستور" بالتزامن مع توجيهات الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ١٠٠٠ قرية على مستوى محافظات الجمهورية، عرضت ما تم تنفيذه في مشروع تطوير القرى الأكثر فقرًا حتى الآن.تتعاون وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية مع المحافظين في 22 محافظة مصرية لتطبيق برنامج الرئيس لتطوير القرى الأكثر فقرًا، في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.وشمل المشروع القومي لرفع كفاءة ١٠٠٠ قرية الموزعة على معظم الرقعة الجغرافية حوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، 3 مراحل للتطوير للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، بعدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.بدأت مصر منذ ما يقرب من عامين الاهتمام بملف القرى الأكثر فقرًا، وكانت تشمل في مرحلتها الأولى 375 قرية حتى كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتوسيع نطاق مبادرة "حياة كريمة" لإحداث تطوير شامل في 1000 قرية مصرية جديدة تضاف إلى 375 قرية التي يتم العمل فيهم حاليًا.وانتهت وزارة التضامن من تطوير 143 قرية في سبتمبر الماضي من ضمن قرى المرحلة الأولى، على أن يتم الانتهاء من تطوير 323 قرية في المرحلة الثانية، والانتهاء من تطوير المتبقي من الـ1000 قرية في مدة تتراوح ما بين 3 و4 سنوات.شمل برنامج تطوير القرى الأكثر فقرًا تطوير 664 قرية في الصعيد، وبلغت قيمة الإنفاق على المرحلة الأولى من تطوير المشروع حسب بيان وزارة التنمية المحلية، 10.5 مليار جنيه على 2291 مشروعا لتلبية احتياجات المواطنين في القرى الأولى بالرعاية في الصعيد، حيث تم إنفاق 450 مليون جنيه على 100 وحدة صحية، و1000 مشروع رصف وكباري للطرق الفرعية في القرى والنجوع، وتم إنفاق 750 مليون جنيه على 150 مدرسة، ومليار ونصف المليار جنيه على 200 مشروع مياه شرب، و1.4 مليار جنيه، على 500 مشروع كهرباء وإنارة، كما تم ضخ معدات للنظافة في القرى والنجوع في 10 محافظات هي الأولى بالرعاية قيمتها 750 مليون جنيه.وتم البدء بقرى محافظتي سوهاج وقنا، لأنهما الأكثر احتياجا، وبها مناطق محرومة كانت محرومة من مشروعات الصرف الصحي، أو مشروعات مياه الشرب.