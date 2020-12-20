إصابة 18 عاملًا فى حادث تصادم بالإسكندرية.. والنيابة تُصدر قرارًا

قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة 18 عاملا في حادث تصادم أتوبيس شركة أليكس للملابس وسيارة نقل، وسؤال المصابين عن الحادث.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بوقع حادث تصادم أتوبيس نقل عاملين لشركة أليكس للملابس مع عربية نقل بطريق الكيلو 21 المتجه للمنطقة الحرة بمنطقة العامرية، وتسيب في إصابة عدد من العمال.وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم وسيارات الإسعاف الي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تصام السيارتين بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، ما أسفر عن إصابة 18 شخص وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وأن الحالات تعاني من كدمات مختلفة، وقد خرج 16 حالة بعد تحسنها، وتم حجز حالة واحدة لوجود كسور بها.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.