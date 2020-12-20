استعدادًا لعرضه.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل «اللعبة 2»

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثانى من مسلسل اللعبة، البوستر الرسمي والدعائي للعمل استعدادا لعرضه على منصة شاهد الرقمية.وانتهى المخرج معتز التوني من تصوير 80% من مشاهد العمل ويقوم حاليا بمونتاج الحلقات المنتهية، ويعكف على تصوير المشاهد المتبقية للانتهاء من تصوير العمل بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.ويشار إلى أن مسلسل "اللعبة" عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لذا قرر صناعه تقديم جزء ثانٍ منه، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود، وأحمد سعد والي، ويشارك في بطولته مي كساب، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وتنضم لهم في الجزء الثاني رانيا يوسف.