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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ«كتائب حلوان» لـ10 يناير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:31 م
محمد شيرين فهمي
محمد شيرين فهمي
حسام محفوظ
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قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 215 متهمًا بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان» لجلسة 10 يناير.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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