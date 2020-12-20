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تقارير ومتابعات

يؤثر على المناعة.. لماذا حذرت «الصحة» من المضادات الحيوية؟

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:23 م
جيهان العسال
جيهان العسال
سمر عبدالله
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حذرت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، مؤكدة أهمية الحرص على عدم استخدام المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب، وفي حال وصف الطبيب المضاد الحيوي يجب على المريض إكمال الجرعات الدوائية طبقا لإرشاداته وفي الميعاد المحدد له.

وقالت العسال، خلال كلمتها في "ويبنار" الذي تعقده وزارة الصحة، إن الإفراط في المضادات الحيوية يؤدي إلى مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، حيث يصبح الميكروب مقاوما للدواء الأصلي الذي كان يستخدم في علاج العدوى التي يتسبب فيها هذا الميكروب.

وعلى غرار وزارة الصحة وتحذيراتها المستمرة من استخدام المضادات الحيوية، حذّر موقع "health" من تناول المضادات الحيوية باستمرار، موضحًا أن أضراره كالتالي:

"تعطيل الجهاز المناعي"
أكد موقع "هيلث" أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية دون توجيه الطبيب يتسبب في تعطيل الجهاز المناعي وضعفه، وفي حين يوجد جزء كبير من الجراثيم النافعة للجسم في الأمعاء الموجودة في الحالة الطبيعية وتعتبر جزءًا من الجهاز المناعي للجسم، يمكن أن تقتل المضادات الحيوية الجراثيم النافعة والضارة على حد سواء.

"أمراض الأمعاء"
أكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية بطريقة مفرطة هم أكثر تعرضًا للإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية مثل: التهاب القولون التقرحي، وداء كرون.

"السمنة"
يمكن أن تؤثر المضادات الحيوية على جسد الانسان وتجعله مريض سمنة، فمن المعروف أن المضادات الحيوية تعطى للمواشي والدجاج بهدف تسمينها.

"ظهور الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية"
أكدت موقع "هيلث" أن الجراثيم تحاول مقاومة المضادات الحيوية وذلك بتغيير شكلها أو بنيتها بحيث تتخلص من تأثير المضادات الحيوية عليها، ويمكن للاستعمال المفرط للمضادات الحيوية مثل استعمالها في حالات الأمراض الفيروسية، أو إيقاف جرعة العلاج قبل الموعد المحدد أن يسهل للجراثيم الضعيفة المتبقية عملية التحول.

وأطلقت وزارة الصحة تحذيرات عدة من تناول المضادات الحيوية دون الرجوع لطبيب وهو ما جعل المواطنون يسألون عن الأسباب، حيث إن هناك من يأخذها دون استشارة طبيب، ولا يعلم ما تسببه من اضرار خطيرة على جسد الانسان.

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