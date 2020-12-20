وزير التعليم لـ«الدستور»: نفخر بإتمام امتحانات أولى ثانوى وسط كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، والتي انتهت اليوم الأحد،كانت ممتازة وأتت بثمارها كاملة من جميع النواحي.وأضاف شوقي، في تصريح خاص لـ"الدستور": "نفتخر بإتمام الامتحانات وسط جائحة كورونا بسبب استعداد مصر المسبق في تطوير التعليم الرقمي".وانتهت اليوم الامتحانات التجريبة لطلاب الصف الأول الثانوي، والتي تهدف إلى التقييم فقط وبلا درجات.وقال وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، إن هدف الامتحان هو التعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، كما يهدف للتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، والأسئلة كانت مبسطة وتغطي الأجزاء التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، وليس محددًا بزمن أو مكان.