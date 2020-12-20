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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:31 م
ناصر صباح الأحمد
مروة عنبر
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أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ناصر صباح الأحمد الصباح، وفقا لما أوردته صحيفة «القبس» الكويتية.
الكلمات المفتاحية
وفاة
نائب رئيس الوزراء
الكويت
الصباح
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