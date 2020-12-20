الصومال يعلن اعتقال قياديين اثنين من حركة «الشباب»

اعتقل الجيش الصومالي قياديين اثنين من حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية عسكرية بمحافظة "شبيلى السفلى"، جنوب الصومال.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد، أن "القياديين المعتقلينِ هما المسئولان عن الأموال التي جمعت إجباريًا من المدنيين"، مضيفة أن القوات الخاصة الصومالية نفذت العملية العسكرية "المخططة" في عدة مناطق تابعة لمحافظة "شبيلي السفلى".ويكثف الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرّامية إلى القضاء على فلول حركة "الشباب" الإرهابية.