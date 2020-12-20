الأنبا إسحق يترأس صلوات القداس بكنيسة مار جرجس بطما

ترأس الأنبا إسحق، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، صباح اليوم الأحد، صلوات القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديس مار جرجس بطما.وشاركه في صلوات القداس كهنة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بين المصلين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.