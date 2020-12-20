شوقى لـ«الدستور»: تأكدنا من قوة البنية التحتية خلال الامتحانات التجريبية

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اليوم الأخير من الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، وأيضا على البنية التحتية في المدارس.وقال شوقي، في تصريح خاص «الدستور»: «لقد تم الاطمئنان على قوة البنية التحتية ومنصة الامتحانات والشبكات في المدارس».وأضاف وزير التربية والتعليم: «سنعلن الأرقام النهائية الخاصة بالامتحانات مساء اليوم ونسبة الحضور في الامتحانات بأكملها وذلك بعد التاسعة مساءً».