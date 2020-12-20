ارتفاع مستفيدي «تكافل وكرامة» لـ3.4 مليون مستفيد

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي برنامج «كرامة» وصل إلى مليون و237 ألف و582 شخص، مقارنة بمليونا و239 ألفا و732 جنيه، الشهر الماضي، ويصرف البرنامج مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات.وأضافت الوزارة في آخر تقرير لها حول دعم «تكافل وكرامة»، أن عدد مستفيدي برنامج تكافل وصل إلى 2 مليون و175 ألف و603، مقارنة بمليونين و173 ألفا و274 مستفيدا، الشهر الماضي.ويرتبط برنامج «تكافل» بالأسرة الفقيرة التي لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، وتصرف فيها مساعدات للفرد بالأسرة ككل، وصرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات.وأكدت آخر إحصائية لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي، وصل إلى 398 ألف و520، منتصف شهر ديسمبر الجاري، مقارنة بـ358 ألفا و797 مستفيدا حتى منتصف الشهر الماضي.وتشمل مظلة الضمان الاجتماعي الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال حتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، وهناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة.