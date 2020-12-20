النظام الغذائي للاعبي كمال الأجسام

- البروتين:

- أطعمة بدون دهون:

- حساب عدد أيام التمرين:

-تنويع الوجبات:

-المكملات الغذائية:

حقق لاعب كمال الأجسام المصري، رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بطولة "مستر أولمبيا 2020" البطولة الأشهر في العالم، لأول مرة في تاريخه، وتاريخ الرياضة المصرية.يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور رامي صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي عن النظام الغذائي للاعبي كمال الاجسام.يقول: يقوم كل لاعبي كمال الأجسام بتمارين القوة ورفع الأثقال لزيادة الكتلة العضلية، لكن ذلك يعتبر جزء صغير، فالنظام الغذائي هو العامل الرئيسي للوصول للهدف، وهى كالتالي: ‏يحتاج الجسم بعد التمرين إلى البروتينات لإعادة استشفاء هذه العضلات بعد هدمها وإعادة بناءها، وقبل التمرين يجب على الشخص أن يتناول البروتينات مع الكربوهيدرات، لإعطاء طاقة أثناء ممارسة التمارين، والمساعدة في امتصاص البروتينات.يجب تناول الأطعمة الخالية من الدهون عند تناول مثل الدجاج ولحوم العجول قليلة الدهون، فول الصويا، والفاصولياء الخضراء.يجب على كل شخص حساب عدد أيام التمرين وعدد السعرات الحرارية، فالذين يتمرنون 3 مرات في الأسبوع يحتاجون إلى 15 سعر حراري لكل نصف كيلو تقريبًا، من وجباتهم والذين يتدربون 5 مرات أسبوعيا يحتاجون 20 سعر حراري لكل نصف كيلو، وتختلف هذه الكمية حسب الوزن، والطول، والعمر، والكتلة العضلية لكل شخص.يجب تقسيم طبق الوجبة الرئيسية بشكل سليم للاستفادة من الطعام الذي يتم تناوله، بحيث يكون ثلث الطبق من البروتينات قليلة الدهون، والثلث الآخر من الفواكه والخضروات، والأخير من الكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة.يلجأ الكثير من اللاعبين إلى استخدام المكملات الغذائية، ولكن يجب الانتباه إلى أن تكون غير مضرة بالصحة، ويجب العلم بأن من اسمها مكملات للفيتامينات والمعادن الناقصة وليس تبديل لها.- البيض.-التونا والسلمون.-صدور الدجاج.-لحم العجول قليلة الدهون.- فول الصويا.- الجمبري.- الحليب.- الفول السوداني.-اللوز.