8594 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت وزارة الصحة البولندية، 8 آلاف و594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الأحد؛ ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليون و202 ألف و700 حالة.وأضافت الوزارة وفقا لما ذكره راديو بولندا أنه تم تسجيل 143 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة المتأثرة بالفيروس إلى 25 ألفا و397 حالة، منوهة بأن 10 آلاف و546 حالة تعافوا من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الحالات المتعافية 938 ألفا و269 حالة.