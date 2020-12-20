إحباط بيع 12 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط (12،3طن "منظفات صناعية" بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن للمنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.