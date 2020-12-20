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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تغذية ورياضة وراحة.. كيف تصبح لاعب «كمال أجسام» محترف؟

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:17 م
رامي السبيعي
رامي السبيعي
سمر عبدالله
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تصدر اسم البطل المصري رامي السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"، والذي فاز ببطولة مستر أولمبيا لعام 2020، عددا من المواقع الإخبارية الأجنبية المتخصصة في العاب القوي، كما حظي بيج رامي بجملة إشادات واسعة، خاصة بعد اعتلاءه الصدارة متفوقا على الأمريكي براندون كوري الذي حل وصيفا، بينما جاء فيل هيث المتوج 7 مرات بالبطولة في المركز الثالث بالترتيب النهائي.

وكتب موقع "فيت نس فولت" الأمريكي الرياضي إن بيج رامي أثبت نفسه كأفضل لاعب كمال أجسام في العالم، بينما كان براندون كوري البطل السابق منبهرًا على مدار المنافسة بما يقدمه منافسه، وقدم اسم بلده مصر للتاريخ.

ولكن السؤال الذي أجاب عليه موقع "فيتنس" هو: "كيف تصبح بطل في كمال الأجسام؟

- الانضمام لصفوف الصالات الرياضية، أو استخدام مجموعة من الأثقال في المنزل، حيث يستلزم بناء الأجسام جلسات شديدة من تمارين القوة.

- جدولة جلسات تمارين القوة لتكون ثلاث مرات أسبوعيا وبمعدل ساعة لكل تمرين، لكن يجب الحرص على الاستراحة لمدة يوم أو اثنين بين الجلسات؛ وذلك بهدف إتاحة الوقت الكافي لتعافي العضلات.

- ممارسة التمارين التي تستهدف كل المجموعات الرئيسية للعضلات في الجسم بما فيها عضلات الفخذ، والأكتاف، والصدر، والبطن، والذراعين، والظهر، والعضلات المحيطة بأوتار الركبة.

- اختيار كميات الأثقال بحيث تجعل التمرين صعبا ولكن ليس مستحيلًا، فاختيار الكميات التي تتطلب التحدي هو أساس زيادة حِمل العضلات من أجل زيادة نمو العضلات الخالية من الدهون.

- يحتاج لاعب كمال الأجسام إلى تناول كميات من المكملات الغذائية والتي تتكون من عدة مكونات، لذا فإن لاعبي كمال الأجسام يلجأون إلى البروتين باستمرار.

- يجب على لاعب كمال الأجسام تناول الكثير من السعرات الحرارية، حيث يحتاج المرء إلى تناول الكثير من السعرات الحرارية تفوق تلك التي يحرقها خلال النهار من أجل بناء العضلات بشكل سليم.

- يحرص لاعب كمال الأجسام على تجنب الوجبات السريعة، حيث تساعد الوجبات السريعة على زيادة الوزن، إلا أنها تحتوي على الكثير من الدهون الضارة التي ترفع نسبة الدهون في الجسم.

- يتناول لاعبو كمال الأجسام الفواكه والخضراوات بشكل يومي إلى جانب المواد الغذائية الرئيسية؛ كالبروتينات، والكربوهيدرات، والدهون، وذلك كونها غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن.

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