1645 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكر بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 338 ألفا و854 حالة، تعافى منها 303 آلاف و213 حالة، بينما توفيت 5351 حالة، مشيرا إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا السفلى وبلغت 314 حالة، تليها العاصمة فيينا مسجلة 295 حالة، أما النمسا العليا فسجلت 239 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وتبلغ 23 حالة.