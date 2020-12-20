كورونا.. بلجيكا تمنع الرحلات الجوية والقطارات مع بريطانيا

أعلنت الحكومة البلجيكية، اليوم الأحد، أنها ستمنع الرحلات الجوية والقطارات مع بريطانيا بسبب تحور كورونا، وفقًا " للعربية عاجل ".وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.و قال هانكوك: "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير".وأضاف المسؤول البريطاني: "نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".وتابع قائلا: "خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام"، لافتا إلى قرار إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا.