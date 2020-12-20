كورونا.. بلجيكا تمنع الرحلات الجوية والقطارات مع بريطانيا
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:05 م
هبه محمدطباعة
أعلنت الحكومة البلجيكية، اليوم الأحد، أنها ستمنع الرحلات الجوية والقطارات مع بريطانيا بسبب تحور كورونا، وفقًا " للعربية عاجل ".
وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.
و قال هانكوك: "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير".
وأضاف المسؤول البريطاني: "نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".
وتابع قائلا: "خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام"، لافتا إلى قرار إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا.
وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.
و قال هانكوك: "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير".
وأضاف المسؤول البريطاني: "نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".
وتابع قائلا: "خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام"، لافتا إلى قرار إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا.